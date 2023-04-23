«РВ»: Российские военные начали использовать «плащи-невидимки» во время ночных боев

Фото: mil.ru / Минобороны России

Российские военные начали использовать так называемые плащи-невидимки, позволяющие сохранять скрытность во время ночных боев. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

— Материал поглощает тепло, выделяемое человеческим телом, и скрывает человека от спецприборов, что позволяет незаметно ночью приближаться к позициям ВСУ, — пишет Telegram-канал.

Отмечается, что плащи созданы из теплоизоляционного материала. В частности, это снижает возможность увидеть солдата через тепловизор.

В российской компании «Армакс» создали технологию «Щит», которая может скрывать тепловые объекты от дронов с тепловизором, рассказал генеральный директор организации Михаил Закроев.

Он сообщил, что технология представляет собой пленку, которой накрываются объекты на поверхности. На нее проецируется окружающая местность. Компания уже провела успешные испытания с использованием беспилотника.