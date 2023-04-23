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Сын Пескова рассказал о службе в ЧВК «Вагнер»

Евгений Силаев

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Сын Пескова рассказал о службе в ЧВК «Вагнер»
Фото: Минобороны РФ

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай рассказал о своей службе артиллеристом в ЧВК «Вагнер».

Кадры были сняты в январе под Соледаром, однако опубликовали их в воскресенье, 23 апреля.

— Обстрел начался. Ну а что делать? Сидеть? Залез в машину и просто уехал, — говорит Песков в видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

По его словам, семья поддержала это решение. Николай Песков отметил, что родные переживали за него, но приняли его выбор с уважением.

Сын пресс-секретаря главы государства признался, что вступил в группу, потому что поддерживает проведение специальной военной операции.

Сын пресс-секретаря президента прослужил по контракту почти шесть месяцев, в том числе работая с реактивной системой залпового огня «Ураган».

За время службы Николай получил награду — медаль «За отвагу». Основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин также подтвердил, что Николай Песков проявил мужество и героизм в ходе службы.

Среди сослуживцев никто не знал, что Николай является сыном официального представителя Кремля, поскольку на фронт он прибыл под другой фамилией.

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