Трамваи ряда маршрутов задерживаются у станций метро «Комсомольская» и «Сокольники»

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Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

В районе станций метро «Комсомольская», «Красносельская» и «Сокольники» по техническим причинам задерживаются трамваи № 4, 7, 13, 25, 37, 43, 50. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 23 апреля.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмена разворота автомобилей через пути на Нижней Красносельской улице возле дома 5с4 позволит трамваям курсировать быстрее. Данный участок проезжают трамваи № 4, 37, 43 и 50, теперь путь от Бауманской улицы до метро «Красносельская» займет меньше 10 минут.