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The Economist: ВСУ разбирают на запчасти переданные Польшей и Словакией МиГ-29

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
The Economist: ВСУ разбирают на запчасти переданные Польшей и Словакией МиГ-29
Фото: shutterstock

Вооруженные силы Украины разбирают на запасные части истребители МиГ-29, которые были переданы им Словакией и Польшей, потому что многие из них находятся в нелетном состоянии. Об этом сообщило в воскресенье, 23 апреля, издание The Economist.

В статье сказано, что за последние недели на Украину доставили восемь из примерно 20 обещанных ей истребителей советской разработки. ВСУ остро нуждаются в более современных боевых самолетах, надеясь на поставки F-16 из США. Также рассматривается возможность передачи украинской армии шведских истребителей Gripen, которые намного дешевле и проще в обслуживании.

Представитель воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил журналу, что у Швеции нет возможности в ближайшие годы поставить Киеву больше 15 Gripen. Эксперты высказались, что уже такое количество самолетов может быть значительной силой, если они будут вооружены сверхсовременными управляемыми ракетами Meteor класса «воздух - воздух». Но поставки этих ракет на Украину будут сопряжены с несколькими проблемами.

Киевские власти обеспокоены, что США передали недостаточно вооружения Украине. Об этом 21 апреля заявил обозреватель издания Foreign Policy Джек Детш. В своей статье он указал, что украинские чиновники озабочены тем, что западные страны поставили очень мало танков Leopard и Abrams.

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