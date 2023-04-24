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Житель Алтая из ревности переломал кости 11-летней падчерице

Юлия Курганова
Происшествия
Житель Алтая из ревности переломал кости 11-летней падчерице
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мужчину задержали по подозрению в жестоком избиении 11-летнего ребенка в Барнауле. По версии следователей, в пятницу, 21 апреля, он нанес девочке множество травм, так как приревновал ее мать. Об этом сообщается на сайте СК России по Алтайскому краю.

Вечером мужчина вместе со своей сожительницей распивал алкоголь в кафе. В ходе времяпрепровождения он приревновал женщину и избил ее. Утром, вернувшись домой, житель Алтая накинулся с кулаками на дочь сожительницы.

В результате девочку увезли в больницу с множественными переломами костей лица и тела и черепно-мозговой травмой. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полиция задержала мужчину. В настоящее время готовится обращение к суду с ходатайством об аресте.

7 апреля сообщалось, что житель Тульской области в 2020 году до смерти избил своего маленького пасынка, а признался в убийстве только через три года. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Алтайский край Следственный комитет Дети ревность
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