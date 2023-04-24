Стас Михайлов ответил Вайкуле на призыв сносить памятники героям ВОВ

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Высказывания певицы Лаймы Вайкуле вызвали возмущение россиян. Латышская артистка поддержала снос памятников героям Великой Отечественной войны и сказала, что «надо уважать» нацистов, среди которых — ее дядя, находившийся на стороне фашисткой Германии. Певец Стас Михайлов ответил знаменитости.

— Я считаю, что люди, которые отказываются от своего прошлого, не имеют право на будущее. Вот и все, — заявил он.

Звезда призвал чтить подвиги предков и благодарить Бога за каждый прожитый день. По его словам, тогда у каждого человека все будет хорошо, передает «Московский комсомолец».

22 апреля сообщалось, что главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину направили просьбу о проверке Лаймы Вайкуле по статье о реабилитации нацизма. Обращение поступило от общественного движения «Зов народа», которое также требует запретить певице въезд в РФ.

Уточняется, что высказывания артистки могут оскорблять историческую память участников ВОВ. Речь идет о словах Вайкуле о том, что памятники советским солдатам не несут художественной ценности и их нужно сносить.