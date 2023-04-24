CCTV: США «подорвались» на финансовой бомбе, которую готовили РФ

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Санкционная «финансовая бомба» Соединенных Штатов, которая предназначалась для РФ, вызвала резкую реакцию мира, из-за чего валютная система Америки оказалась под угрозой. Об этом сказано в статье китайского телеканала CCTV.

— Снижение статуса США в торговле является объективным результатом развития глобальной рыночной конкуренции. Но из-за давления Америка стала практиковать торговый протекционизм, — говорится в публикации.

Падение статуса Штатов в международной торговле означает, что доллар потерял незаменимость, а своими протекционистскими мерами Америка только подталкивает другие страны к сокращению использования валюты США.

В материале отмечается, что начавшееся в 2017 году снижение мировых долларовых резервов «ничему не научило» Штаты, и, опираясь на свое доминирующее положение, они пошли еще дальше и превратили финансовую систему в «оружие».

— В феврале 2022 года Америка объявила, что запретит некоторым банкам России использовать международную систему расчетов SWIFT. Но даже удар этой «финансовой бомбы» не заставил РФ рухнуть — она давно готовилась избавиться от доллара, — написали авторы статьи.

Страны, которые не осмелились действовать открыто из-за страха возмездия со стороны США, осознали две вещи. Во-первых, активы в долларах являются бомбой замедленного действия, которую США могут использовать для нападения на другие страны. Во-вторых, месть со стороны Америки можно пережить, говорится в публикации.

В итоге страны будут укреплять свою автономию и стремиться к диверсификации активов, чтобы обеспечить свою экономическую безопасность.

23 апреля российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что доллар перестанет быть доминирующей валютой в мире через пять лет. По его словам, еще пять–семь лет назад гегемония доллара в мировых расчетах казалась незыблемой.