Москвичам рассказали о ходе капремонта Жуковского путепровода

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, Жуковский путепровод Карта всех событий

Специалисты выполнили капитальный ремонт Жуковского путепровода рядом с Павелецким вокзалом на 55 процентов. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

По его словам, сейчас рабочие приступили к устройству тел опор на вышеназванном путепроводе.

— Это трудоемкая и ответственная задача, поскольку от опор в существенной мере зависит прочность всего мостового сооружения. При расчетах учитывается также воздействие ветра и другие нагрузки, — рассказал он.

К настоящему времени специалисты уже завершили разборку мостового полотна, демонтаж 12 балок пролетных строений, трех опор и двух переходных плит. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, работы планируют завершить к концу 2023 года.

В этом году в столице планируется масштабная реконструкция перильных ограждений на различных инженерных сооружениях — в частности, работы будут проходить на 37 мостах, эстакадах и путепроводах, в том числе на Братеевском автодорожном мосту через Москву-реку, Новорублевском через реку Сетунь, Таможенном и Салтыковском мостах через Яузу.

На этом работа по улучшению дорожной инфраструктуры не завершится: в Москве собираются заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Самые масштабные работы планируется провести на Каширском и Сколковском шоссе, улицах Профсоюзной, Нижегородской и Беговой, проспекте Вернадского, Краснопресненской и Бережковской набережных, в Лефортовском тоннеле.