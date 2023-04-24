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В ЛНР сообщили, что ВСУ потеряли за неделю свыше четырех тысяч человек

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР сообщили, что ВСУ потеряли за неделю свыше четырех тысяч человек
Фото: gur.gov.ua

Украинская армия за минувшую неделю потеряла свыше четырех тысяч военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4 тысяч человек, — сказал он.

При этом из них только 10 процентов признаны официально, остальные числятся без вести пропавшими. По его словам, родственники погибших украинских солдат начали обращаться к омбудсменам ЛНР и ДНР для получения объективной информации, сообщает ТАСС.

Несмотря на значительные потери, киевский режим не собирается останавливать военные действия, а продолжает отправлять неподготовленных солдат на поле боя. По словам Марочко, украинское командование приняло решение отправить в зону спецоперации большое число новых мобилизованных солдат.

Накануне корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн рассказал, что во время сражений за Артемовск ВСУ лишились множества своих солдат. По его словам, в последние несколько дней обстрелы на территории Артемовска значительно участились.

Украина ЛНР Спецоперации Армия Россия
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