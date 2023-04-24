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Количество погибших в аварии на Киевском шоссе увеличилось до двух

Араз Салехов
Происшествия
Количество погибших в аварии на Киевском шоссе увеличилось до двух
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Троицкий административный округ, Киевское шоссе, 41-й километр Карта всех событий

Количество погибших в ДТП на 41-м километре Киевского шоссе увеличилось до двух. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 24 апреля.

По ее словам, авария произошла вечером 23 апреля. Изначально двое водителей столкнулись на дороге и вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения автомобилей. В тот же момент на них наехал третий водитель.

В результате ДТП один мужчина скончался на месте, второй был доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось.

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП и привлечение виновного лица к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

В общей сложности в вышеназванной аварии поучаствовали шесть машин.

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