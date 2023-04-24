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ТАСС: Состояние Костомарова оценивается как стабильное

Араз Салехов
Общество
ТАСС: Состояние Костомарова оценивается как стабильное
Фото: YouTube / Кубань 24

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает восстанавливаться, его состояние оценивается как стабильное. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

— Состояние стабильное, все показатели в норме. Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому, — цитирует его агентство.

В середине апреля появились новые подробности о состоянии Костомарова. Как выяснилось, спортсмен уже может самостоятельно садиться на кровать.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через время у фигуриста был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена медики оценивали как стабильно тяжелое. После этого, по данным СМИ, у него началось отмирание тканей конечностей, а также возникли другие проблемы со здоровьем.

Недавно ногу олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготовили к установке протеза. При этом в настоящее время речь не идет о перевозке Костомарова из поликлиники, поскольку все еще сохраняется вероятность образования тромбов.

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