Тематические проездные «Единый» выпустили в Москве в честь юбилея ЦСКА

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Тематические проездные «Единый» и карты «Тройка» выпустили в московском метро в честь юбилея ЦСКА. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— К 100-летию со дня основания Центрального спортивного клуба Армии специально для болельщиков создана коллекционная «Тройка» — всего пять тысяч карт, а также тематический проездной «Единый» тиражом 200 тысяч экземпляров, — сказал он.

Приобрести тематический «Единый» можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов, а «Тройку» — на станциях Большой кольцевой линии метро, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

22 апреля тематические карты «Тройка» в четырех дизайнах выпустили в столичном метро совместно с ЗАГС Москвы. Общий тираж тематических карт с дизайном составит 10 тысяч экземпляров.

В 2023 году в автоматы и кассы по продаже билетов столичного метрополитена поступит около 6,5 миллиона транспортных карт «Тройка» с отечественным чипом.