Тематические карты «Тройка» выпустили для москвичей к Красной горке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Тематические карты «Тройка» в четырех дизайнах выпустили в столичном метро совместно с загсами Москвы. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Общий тираж тематических карт с дизайном составит 10 тысяч экземпляров. Их подарят москвичам, которые свяжут себя узами брака в день Красной горки, 23 апреля.

— Приобрести карты можно в кассах на станциях Большой кольцевой линии, — приводит слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Согласно поверьям, в день Красной горки заключаются самые крепкие союзы. В субботу, 22 апреля, был дан старт пятому свадебному сезону проекта «Новые адреса счастья» по выездной регистрации браков в необычных местах. Он действует в столице с 2019 года. Согласно статистике, каждая четвертая свадьба проходит именно на выездных локациях.

Красная горка является праздником для верующих, исповедующих христианство. Этот день является популярным среди молодоженов. История, обычаи, дата наступления Красной горки в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».