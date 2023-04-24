Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что позиция Китая по Крыму не менялась

Фото: Unsplash

Китайские власти уважают суверенитет всех стран и позиция Китая по Крыму не претерпела никаких изменений. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

— Позиция Китая по соответствующему вопросу не изменилась. Что касается территориального суверенитета, позиция Китая всегда была четкой, — сказала она.

По ее словам, Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран, а также поддерживает цели и принципы Устава ООН, сообщает ТАСС.

Накануне около 80 европейских депутатов написали письмо, в котором они просят признать посла Китая во Франции Лю Шайе персоной нон грата после его слов о Крыме. По мнению депутатов, поведение посла является неприемлемым. Кроме того, они считают, что заявление Лю Шайе нарушает международное право и представляет угрозу европейской безопасности.

Лю Шайе заявил, что статус постсоветских стран в международном праве неясен, а Крым «изначально был российским». Страны Балтии и Украины резко отреагировали на подобное мнение. Так, в Киеве заявили, что это противоречит позиции Пекина, а МИД Латвии и Эстонии вызвали китайских послов.