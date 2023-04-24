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Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве младенца в поезде на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Правоохранители задержали подозреваемую в убийстве младенца в поезде на юго-востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, шоссе Фрезер Карта всех событий

Женщину, которую подозревают в убийстве младенца в поезде на юго-востоке столицы, задержали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 24 апреля.

По ее словам, подозреваемую 1998 года рождения в скором времени доставят в подразделение столичного Следственного комитета для допроса.

Преступление, о котором идет речь, произошло в санитарном узле электропоезда в районе шоссе Фрезер. Утром 24 апреля в вагоне обнаружили тело младенца с множественными ножевыми ранениями.

По версии следствия, подозреваемая родила мальчика в туалете и сразу же убила его. По данному факту было возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого контролирует прокуратура.

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