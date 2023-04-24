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В Минобороны сообщили об отсутствии потерь при отражении атаки ВСУ в Севастополе

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
В Минобороны сообщили об отсутствии потерь при отражении атаки ВСУ в Севастополе
Фото: shutterstock

При отражении ночной атаки украинской армии в Севастополе потерь нет. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

— Сегодня около 3 часов 30 минут по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что российская армия ликвидировала все безэкипажные катера противника. Потерь со стороны России не было, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Ночью 24 апреля губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде в городе. Он призвал всех жителей сохранять спокойствие.

Чуть позже российская армия ликвидировала угрозу.

22 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что силы противовоздушной обороны отработали в небе над регионом. Он призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Украина Армия Россия Севастополь Минобороны
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