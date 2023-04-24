Просветительская акция «Ночь географии» стартует 2 июня

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

C 2 по 4 июня 2023 года пройдет международная просветительская акция «Ночь географии». Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Участие в «Ночи географии» осуществляется на безвозмездной основе.

Помимо этого, началась подготовка международной просветительской акции РГО «Географический диктант». Его собираются провести 18 ноября 2023 года.

Также с 28 мая по 2 июня 2023 года на территории Алтайского района Алтайского края состоится молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития». Организатором форума является правительство Алтайского края при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Федерального агентства по делам молодежи.

Недавно стало известно, что участниками акции «Тотальный диктант», прошедшей 8 апреля, стали 456 307 человек. В 43 странах мира диктант прошел в очном формате. Еще 103 государства присоединились к акции в онлайн-формате. В России диктант очно написали 125 000 человек.