Силуанов назвал использование нацвалюты приоритетом для России

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В настоящее время использование национальной валюты является приоритетом для России. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в понедельник, 24 апреля.

— Использование национальной валюты в настоящее время — это наш приоритет, поскольку, правильно президент России Владимир Путин говорил, это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны. Могут заморозить, может платеж не пройти, — пояснил он.

Силуанов также обратил внимание на то, что опыт России начали перенимать и другие страны, так как они не желают сталкиваться с проблемами, передают «Известия».

Американская валюта по-прежнему удерживает глобальное лидерство. Однако так не будет всегда. Когда доллар потеряет свои позиции, кто первым от него откажется и какая валюта придет на его место — в материале «Вечерней Москвы».

Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук Александр Разуваев в беседе с «ВМ» предрек исчезновение доллара и евро. Он считает, что если американская валюта продолжит терять доверие мировых центральных банков из-за агрессивной внешнеэкономической политики США и большого объема госдолга, то Вашингтону придется отказаться от этой валюты и перейти на новые деньги.