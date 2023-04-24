Актер Иван Стебунов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

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Российский актер Иван Стебунов в понедельник, 24 апреля, посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту. Он отметил грамотную организацию работы его сотрудников.

— Главное человеку дать понять, что он пришел в нужное место, не занимать у него время. Мы прошли все — мы прошли кухню, даже увидели кофе. Весь путь проделали, что делает человек, который пришел подписывать контракт. Поэтому все очень комфортно, удобно и здорово организовано, — поделился впечатлениями актер.

Стебунов также отметил компактность пункта отбора, в котором человек не чувствует себя потерянным, передает агентство городских новостей «Москва».

Столичный пункт отбора на военную службу по контракту ранее посетил актер Антон Шагин, наиболее известный по главной роли в фильме «Стиляги». Он также отметил высокий уровень организации работы. Он пообщался с россиянами, которые пришли заключить контракт, и поддержал их.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.