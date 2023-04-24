Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Актер Иван Стебунов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Евгений Белоусов
Город
Актер Иван Стебунов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Фото: РИА Новости

Российский актер Иван Стебунов в понедельник, 24 апреля, посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту. Он отметил грамотную организацию работы его сотрудников.

— Главное человеку дать понять, что он пришел в нужное место, не занимать у него время. Мы прошли все — мы прошли кухню, даже увидели кофе. Весь путь проделали, что делает человек, который пришел подписывать контракт. Поэтому все очень комфортно, удобно и здорово организовано, — поделился впечатлениями актер.

Стебунов также отметил компактность пункта отбора, в котором человек не чувствует себя потерянным, передает агентство городских новостей «Москва».

Столичный пункт отбора на военную службу по контракту ранее посетил актер Антон Шагин, наиболее известный по главной роли в фильме «Стиляги». Он также отметил высокий уровень организации работы. Он пообщался с россиянами, которые пришли заключить контракт, и поддержал их.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

Знаменитости Армия Москва Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте