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Власти Польши выступили против компромиссного решения конфликта на Украине

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Польши выступили против компромиссного решения конфликта на Украине
Фото: shutterstock

Варшава выступает против компромисса в разрешении конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Он отметил, что сейчас никто не знает, чем завершится текущая ситуация. По его словам, есть основания предполагать, что все идет к компромиссному решению.

— Это, к сожалению, будет означать, что скоро может прийти новая опасность. Мы не желаем такого решения. Мы полностью поддерживаем украинцев в их желании, чтобы вся их территория была освобождена. Но не все от нас зависит, — заявил Качиньский, чьи слова приводит РИА Новости.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» назвал главную цель Варшавы в конфликте на Украине. По его словам, в Польше уже открыто говорят о возможности введения войск в западную часть страны. Такой шаг станет началом постепенной польской аннексии «исторических земель».

Как отметил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, в рамках украинского кризиса тема пересмотра государственных границ становится более актуальной для Польши.

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