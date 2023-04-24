Панорамную камеру для мониторинга пожаров установили в парке «Лосиный Остров»
Способную распознавать признаки лесных пожаров камеру установили на территории национального парка «Лосиный Остров». Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил директор парка Рустам Якубов.
— У нас есть мачта пиромониторинга. Мы устанавливаем на нее камеру с большим разрешением, которое охватывает 360 градусов. Она охватывает нашу часть «Лосиного Острова» и захватывает Москву, — рассказал он.
По словам Якубова, новая камера, расположенная на территории биостанции в Мытищах, позволяет мониторить любое задымление. Благодаря этому, специалисты смогут быстрее реагировать на пожары, передает слова директора парка агентство городских новостей «Москва».
С 22 апреля в Подмосковье действует ограничение на посещение лесов. Оно связано с установленным в регионе четвертым классом пожарной опасности. Природные территории будут закрыты до 30 апреля.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах. По его словам, «каждая минута имеет определяющее значение».