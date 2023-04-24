Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Панорамную камеру для мониторинга пожаров установили в парке «Лосиный Остров»

Евгений Белоусов
Город
Панорамную камеру для мониторинга пожаров установили в парке «Лосиный Остров»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
национальный парк Лосиный остров Карта всех событий

Способную распознавать признаки лесных пожаров камеру установили на территории национального парка «Лосиный Остров». Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил директор парка Рустам Якубов.

— У нас есть мачта пиромониторинга. Мы устанавливаем на нее камеру с большим разрешением, которое охватывает 360 градусов. Она охватывает нашу часть «Лосиного Острова» и захватывает Москву, — рассказал он.

По словам Якубова, новая камера, расположенная на территории биостанции в Мытищах, позволяет мониторить любое задымление. Благодаря этому, специалисты смогут быстрее реагировать на пожары, передает слова директора парка агентство городских новостей «Москва».

С 22 апреля в Подмосковье действует ограничение на посещение лесов. Оно связано с установленным в регионе четвертым классом пожарной опасности. Природные территории будут закрыты до 30 апреля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах. По его словам, «каждая минута имеет определяющее значение».

Лосиный остров Москва Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте