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ЕС достиг соглашения о введении санкций против «дестабилизирующих» Молдавию лиц

Евгений Белоусов
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ЕС достиг соглашения о введении санкций против «дестабилизирующих» Молдавию лиц
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Евросоюз достиг политического соглашения о введении санкций против «лиц, дестабилизирующих» правительство Молдавии. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— ЕС достиг политического соглашения о новом режиме санкций, чтобы помочь Республике Молдова противостоять попыткам дестабилизации, — заявил он.

Тем не менее Боррель не стал уточнять, кого именно должны будут затронуть санкции Евросоюза, передает ТАСС.

Недавно Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника посольства России после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову. Еще двое сотрудников дипмиссии были лишены специального допуска в аэропорт.

Минниханов 17 апреля заявил, что власти Молдавии объявили его «нежелательным лицом». Руководитель республики должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов, проходящем в Комрате.

Минниханова пригласили кандидат на пост главы Гагаузской автономии Виктор Петров и депутат парламента Молдавии Александр Суходольский. При этом его не выпустили из самолета в аэропорту Кишинева, из-за чего он не смог принять участие в мероприятии.

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