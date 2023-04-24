СМИ: Наталию Власову ввели в медикаментозную кому

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Певицу Наталию Власову, которую недавно госпитализировали во время выступления, ввели в медикаментозную кому. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

Сообщается, что состояние певицы резко ухудшилось и она была переведена в реанимацию. Примерно в 18:30 по московскому времени Власову ввели в кому. В сознание певица так и не приходила, передает со ссылкой на источник StarHit.

О госпитализации певицы стало известно 24 апреля. Певица потеряла сознание, едва пройдя за кулисы. Прибывшие на место медики диагностировали у Власовой сердечную недостаточность.

В последнее время певица пережила немало стрессовых ситуаций, которые могли негативно сказаться на ее здоровье. Так, в конце марта неизвестные обстреляли ее машину. Автомобиль получил повреждения в пяти местах. Власова обнаружила следы стрельбы на машине, когда возвращалась с концерта в Иванове.

Недавно музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь во время съемок программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Продюсеру стало плохо во время съемочного процесса. Пригожин отказался от госпитализации.