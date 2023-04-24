Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Наталию Власову ввели в медикаментозную кому

Евгений Белоусов
Общество
СМИ: Наталию Власову ввели в медикаментозную кому
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Певицу Наталию Власову, которую недавно госпитализировали во время выступления, ввели в медикаментозную кому. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

Сообщается, что состояние певицы резко ухудшилось и она была переведена в реанимацию. Примерно в 18:30 по московскому времени Власову ввели в кому. В сознание певица так и не приходила, передает со ссылкой на источник StarHit.

О госпитализации певицы стало известно 24 апреля. Певица потеряла сознание, едва пройдя за кулисы. Прибывшие на место медики диагностировали у Власовой сердечную недостаточность.

В последнее время певица пережила немало стрессовых ситуаций, которые могли негативно сказаться на ее здоровье. Так, в конце марта неизвестные обстреляли ее машину. Автомобиль получил повреждения в пяти местах. Власова обнаружила следы стрельбы на машине, когда возвращалась с концерта в Иванове.

Недавно музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь во время съемок программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Продюсеру стало плохо во время съемочного процесса. Пригожин отказался от госпитализации.

Здоровье Знаменитости Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Все мнения
О проекте