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Движение на улице Наметкина восстановили после ДТП

Евгений Силаев
Происшествия
Движение на улице Наметкина восстановили после ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, улица Каховка Карта всех событий

Движение в районе дома № 16 на улице Наметкина восстановлено после ДТП. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел в районе дома № 16 на улице Наметкина. Участниками аварии стали четыре автомобиля. На место прибыли экстренные службы, о пострадавших не сообщалось.

22 апреля ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на юге города. Инцидент случился на Липецкой улице в районе дома № 32. В результате происшествия нет пострадавших, также не потребовалось перекрывать движение.

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