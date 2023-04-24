Движение на улице Наметкина восстановили после ДТП
Движение в районе дома № 16 на улице Наметкина восстановлено после ДТП. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение восстановлено, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел в районе дома № 16 на улице Наметкина. Участниками аварии стали четыре автомобиля. На место прибыли экстренные службы, о пострадавших не сообщалось.
22 апреля ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на юге города. Инцидент случился на Липецкой улице в районе дома № 32. В результате происшествия нет пострадавших, также не потребовалось перекрывать движение.