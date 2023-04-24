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Авиавласти Непала объяснили ситуацию с самолетом компании Fly Dubai

Евгений Белоусов
В мире
Авиавласти Непала объяснили ситуацию с самолетом компании Fly Dubai
Фото: moscow-live

Вылетевший из Катманду самолет Fly Dubai, который, по сообщениям СМИ, мог загореться при взлете, продолжил полет в штатном режиме. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщило управление гражданской авиации Непала.

— Рейс 576 авиакомпании FlyDubai из Катманду в Дубай в настоящее время выполняется в обычном режиме и направляется в пункт назначения Дубай в соответствии с планом полета, — говорится в Twitter управления.

Вскоре официальный представитель перевозчика объяснил, что самолет просто столкнулся в полете с птицей, передает ТАСС.

Сообщалось, что самолет авиакомпании Fly Dubai загорелся во время вылета из аэропорта Катманду. Номер рейса, а также количество пассажиров на борту не уточнялись. Информации о пострадавших также не поступало.

До этого на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву, произошел инцидент. Одна из пассажирок начала вести себя агрессивно: приставать к попутчикам, ругаться с экипажем и выкрикивать проукраинские лозунги.

Бортпроводникам пришлось связать девушку, чтобы ее утихомирить. В аэропорту нарушительницу передали сотрудникам полиции.

Женщину 1994 года рождения задержали в аэропорту Шереметьево и доставили в дежурную часть. В ее отношении составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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