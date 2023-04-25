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Доцент РЭУ Иванова-Швец рассказала, кому повысят пенсию с 1 мая

Юлия Курганова
Общество
Доцент РЭУ Иванова-Швец рассказала, кому повысят пенсию с 1 мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 1 мая некоторым категориям граждан в России повысят пенсии. Об этом сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

— Например, тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей, — рассказала она.

Специалист отметила, что у Социального фонда имеется вся информация о пенсионерах, поэтому в большинстве случаев дополнительных заявлений писать не нужно. Например, это касается тех, кто уволился в январе или принес дополнительные документы для учета стажа.

Но о некоторых изменениях фонд следует известить, отметила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм». Например, если у пенсионера появились новые иждивенцы, то ему полагается надбавка. В этом и других случаях необходимо самому обратиться с заявлением.

Право на повышенную пенсию имеют представители особо тяжелых и ответственных профессий. Также на нее могут претендовать жители Крайнего Севера. Об этом сообщил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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