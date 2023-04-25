Эксперт Петрукович рассказал о влиянии магнитных бурь на технику

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Магнитные бури уровня G4 являются довольно мощными и могут повлиять на работу техники. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

— Катаклизмы и землетрясения произойти не могут из-за этого процесса. В основном подобные явления влияют на бытовую технику, работу космических аппаратов, — пояснил эксперт.

По словам Петруковича, в период магнитных бурь вводится запрет на работу космонавтов, в это время они переходят на защищенные станции из-за возможных потоков радиации. В полярных широтах из-за этого явления могут распространиться радиоволны и сигналы, что приводит к нарушению работы линий электропередачи и аварийным ситуациям.

Помимо этого, начинают выходить из строя наземные системы. При этом в глобальном смысле жители Земли практически не ощущают возмущений геомагнитного поля, несмотря на то что они могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.

Магнитные бури класса G4 спровоцировали полярные сияния в Санкт-Петербурге и Москве. Подобные явления еще будут повторяться, однако с меньшей мощностью. Петрукович рассказал «ВМ», чем еще опасно данное явление.