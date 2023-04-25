Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Петрукович рассказал о влиянии магнитных бурь на технику

Рафаэль Залян
Лейла Алиева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт Петрукович рассказал о влиянии магнитных бурь на технику
Фото: shutterstock

Магнитные бури уровня G4 являются довольно мощными и могут повлиять на работу техники. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

— Катаклизмы и землетрясения произойти не могут из-за этого процесса. В основном подобные явления влияют на бытовую технику, работу космических аппаратов, — пояснил эксперт.

По словам Петруковича, в период магнитных бурь вводится запрет на работу космонавтов, в это время они переходят на защищенные станции из-за возможных потоков радиации. В полярных широтах из-за этого явления могут распространиться радиоволны и сигналы, что приводит к нарушению работы линий электропередачи и аварийным ситуациям.

Помимо этого, начинают выходить из строя наземные системы. При этом в глобальном смысле жители Земли практически не ощущают возмущений геомагнитного поля, несмотря на то что они могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток.

Магнитные бури класса G4 спровоцировали полярные сияния в Санкт-Петербурге и Москве. Подобные явления еще будут повторяться, однако с меньшей мощностью. Петрукович рассказал «ВМ», чем еще опасно данное явление.

Космос Магнитные бури Планета Земля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Все мнения
О проекте