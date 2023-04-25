Рыбаков: США не удалось устроить «холодный душ» делегации России в ООН

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Постоянный представитель Белоруссии при Организации Объединенных Наций (ООН) Валентин Рыбаков сообщил, что у Соединенных Штатов не получилось устроить «холодный душ» российской делегации в ООН.

— С точки зрения «холодного душа» — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно, — заявил он в беседе с журналистами по итогам заседания Совбеза ОНН, которое было посвящено эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.

Также Рыбаков подчеркнул, что уровень участия российской делегаций «вообще не позволяет говорить» ни о каком «холодном душе», сообщает РИА Новости.

24 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где выступил на заседании Совбеза организации. По его словам, Соединенные Штаты Америки пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности ООН перешло к России на ротационной основе. В США и Европейском союзе обеспокоились председательством РФ. Политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», что даст этот статус нашей стране и будут ли западные страны бойкотировать Россию.