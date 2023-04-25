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Приметы и советы

Гематолог Бычкова назвала признаки густой крови у пожилых людей

Юлия Курганова
Общество
Гематолог Бычкова назвала признаки густой крови у пожилых людей
Фото: Pexels

Головная и покалывающие боли в пальцах рук могут свидетельствовать о густой крови у пожилых людей. Об этом сообщила врач-гематолог Светлана Бычкова.

— При сгущении крови у пожилого человека могут быть покалывающие боли в пальцах рук, головные боли и головокружение, — рассказала она.

Также, по ее словам, густую кровь можно заподозрить во время сдачи анализа.

— Густая кровь будет очень быстро сворачиваться в момент забора. Иногда бывает, что даже невозможно эту кровь взять, — пояснила врач «Москве 24».

По словам Бычковой, густая кровь опасна тем, что замедляется кровоток. Это нарушает микроциркуляцию в мелких сосудах важных органов, в том числе сердца, мозга, почек, легких. Может быть тромбоз, инфаркт, инсульт или тромбоэмболия (закупорка — прим. «ВМ») легочной артерии.

Гематолог порекомендовала при наличии этих симптомов обратиться к врачу и сдать коагулограмму. Этот анализ поможет оценить свертывающую способность крови.

Определенные пищевые привычки могут замедлить старение и уменьшить риск заболеваемости в пожилом возрасте. Врач-диетолог Марият Мухина дала рекомендации по питанию для людей старшего возраста.

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