Пилот разбился на медицинском вертолете при посадке в Волгоградской области

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Пилот разбился на вертолете при посадке в Волгоградской области. Поздно вечером в понедельник, 24 апреля, в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже вертолета. Пилот сообщил о заходе на посадку, но судно на месте так и не появилось.

Вертолет «Ансат» около 22:00 вылетел из волгоградского областного кардиологического центра на площадку «Аэросоюз Волгоград». Примерно через 10 минут пилот сообщил о заходе на посадку, однако на площадке так и не появился.

Около 01:00 во вторник, 25 апреля, на координатах, где, предположительно, пролетал вертолет, нашли детали, похожие на те, что могли быть у пропавшего воздушного судна. Еще через примерно три часа был обнаружен и сам «Ансат» в пяти километрах от вертолетной площадки, куда он направлялся. В кабине судна находилось тело погибшего пилота. Других жертв не было, сообщает РЕН ТВ.

3 апреля в Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. При взлете с поля, не приспособленного для этого, двухместный самолет «Бегас» потерпел крушение. В результате погиб 58-летний владелец самолета, который был за штурвалом.