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Дом в неоклассическом стиле капитально отремонтируют в районе Щукино

Василий Плиткин
Город
Дом в неоклассическом стиле капитально отремонтируют в районе Щукино
Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Специалисты проведут капремонт дома № 10 по улице Маршала Вершинина, который был построен в 1953 году в стиле советского неоклассицизма. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы во вторник, 24 апреля.

— Совсем скоро начнем приводить его в порядок. Уже разработали уникальный проект проведения работ, который учитывает все нюансы здания. Вернем яркому объекту, выполненному в неоклассическом стиле, свежесть и красоту, — сказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

Работы пройдут в несколько этапов. Сперва специалисты промоют плоскости, выполнят заделку швов и локальную вычинку кирпичной кладки. После этого поверхности будут обработаны современной антигрибковой защитой. В завершение рабочие произведут гидрофобизацию.

Помимо этого, в рамках капремонта архитектурным элементам вернут прежний вид, на крыше заменят обрешетку, а также восстановят оконные и дверные откосы.

Также в этом году в рамках столичной программы капремонта жилого фонда стартуют работы по благоустройству построенного в 1953 году дома № 14 на Ломоносовском проспекте. На объекте начинаются работы по восстановлению фасада и кровельного покрытия.

капремонт Район Щукино Москва
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