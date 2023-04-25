Инфекционист Мескина назвала пять основных симптомов столбняка

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Подхватить столбнячную палочку можно практически где угодно, а лечение этой болезни — процесс очень долгий. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», как распознать столбняк.

К основным симптомам недуга можно отнести мышечные спазмы, болевые синдромы, повышение раздражительности на яркий свет и громкий звук, судороги, а также проблемы с дыханием, пояснила врач.

Собеседница «ВМ» также отметила, что столбняк развивается от нескольких дней до недель. Более точные сроки зависят от иммунитета человека и его генетической предрасположенности к заболеванию.

— Лучшая профилактика — это прививка. Но если вы получили нечаянно глубокий порез, предположим, в рану попала земля, в срочном порядке нужно обращаться в поликлинику, чтобы врачи ввели столбнячный антитоксин во избежание тяжелых последствий, — рассказала Мескина.

Кроме того, если человек не делал прививку от столбняка последние 10 лет, ему придется как можно скорее иммунизироваться во избежание осложнений, заключила врач.

Подробнее о профилактике и прививках от столбняка — в материале «Вечерней Москвы».