Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Инфекционист Мескина назвала пять основных симптомов столбняка

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Инфекционист Мескина назвала пять основных симптомов столбняка
Фото: Unsplash

Подхватить столбнячную палочку можно практически где угодно, а лечение этой болезни — процесс очень долгий. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», как распознать столбняк.

К основным симптомам недуга можно отнести мышечные спазмы, болевые синдромы, повышение раздражительности на яркий свет и громкий звук, судороги, а также проблемы с дыханием, пояснила врач.

Собеседница «ВМ» также отметила, что столбняк развивается от нескольких дней до недель. Более точные сроки зависят от иммунитета человека и его генетической предрасположенности к заболеванию.

— Лучшая профилактика — это прививка. Но если вы получили нечаянно глубокий порез, предположим, в рану попала земля, в срочном порядке нужно обращаться в поликлинику, чтобы врачи ввели столбнячный антитоксин во избежание тяжелых последствий, — рассказала Мескина.

Кроме того, если человек не делал прививку от столбняка последние 10 лет, ему придется как можно скорее иммунизироваться во избежание осложнений, заключила врач.

Подробнее о профилактике и прививках от столбняка — в материале «Вечерней Москвы».

Здоровье Медицина Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Все мнения
О проекте