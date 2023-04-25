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Внутриквартальный проезд возведут в районе Очаково-Матвеевское

Араз Салехов
Город
Внутриквартальный проезд возведут в районе Очаково-Матвеевское
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, Очаковское шоссе Карта всех событий

В столичном районе Очаково-Матвеевское построят внутриквартальный дорожный проезд. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— В микрорайоне Очаково ведется активная жилая застройка, поэтому необходимо организовать транспортную связь новых домов с существующей улично-дорожной сетью района, — сказал он.

Проезд будет проходить от Очаковского шоссе до Проектируемого проезда № 1656. Протяженность дороги составит около 340 метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также в городе планируется строительство магистрали от Третьего транспортного кольца до Люблина через развивающийся район Южного порта. По словам главы города Сергея Собянина, возведение новой транспортной артерии позволит разгрузить данные участки дороги и сделать поездки комфортнее и быстрее.

Обновление дорожного полотна в Москве активно продолжается: в этом году планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Самые масштабные работы планируется провести на Каширском и Сколковском шоссе, улицах Профсоюзной, Нижегородской и Беговой.

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