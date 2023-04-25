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Певец Филипп Киркоров заступился за бывшую супругу Аллу Пугачеву, когда на нее обрушился шквал негатива из-за переезда в Израиль и резких высказываний. За это артист, по своему признанию, поплатился.

— Наверное, у Пугачевой были свои причины прекратить со мной общение. Но я вспоминаю все, что с ней связано, только с добром и благодарностью. Это были невероятно интересные десять лет. Жить с таким человеком — это подарок судьбы. На моем месте мечтали быть сотни, если не миллионы, мужчин. Но повезло мне, — сказал он.

По словам Киркорова, он пережил травлю, когда люди говорили, что их брак — по расчету. Также певец считает, что ему не простили то, что он заступился за Пугачеву из-за ее переезда в Израиль. Артист признался, что философия жизни певицы научила его многому.

Пугачева и Киркоров поженились в середине 90-х годов. Их брак просуществовал около 10 лет. Певец не скрывает, что был неверен, чего Пугачева не смогла простить, передает aif.ru.

Король российской эстрады Филипп Киркоров не скрывает, что его связывает тесная дружба с певицей Азизой. Даже когда был огромный скандал с гибелью Игоря Талькова, Киркоров не стал отворачиваться от своей подруги и всячески ее поддерживал. Теперь артист признался, что какое-то время назад действительно испытывал к своей коллеге нежные чувства, однако Азиза постоянно от него ускользала.