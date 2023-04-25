Ликсутов: К запуску D4 на Нижегородском радиусе обновляют инфраструктуру семи станций

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Сейчас по всей Москве и области ведутся масштабные работы для запуска еще двух линий наземного метро. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Практически полностью будет перестроена конечная станция D4 Железнодорожная. В Подмосковье появится просторный пригородный вокзал европейского уровня с лифтами, эскалаторами, турникетами. Это основная транспортная точка для местных жителей, которые очень ждут сокращения интервалов движения, обновленного подвижного состава, — сказал он.

Обновление ведется также на станциях Никольское, Кучино, Кусково, Реутово, Салтыковская, Новогиреево и Нижегородская. Пассажиры смогут отследить на табло прибытие поезда. Кроме того, специалисты проведут замену визуальной информации — расписания, навигации и наименования остановок.

Отмечается, что для жителей из Железнодорожного ведется строительство станции Ольгино, которая переключит на себя часть пассажиров. На текущий момент там уже работает временная инфраструктура.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Селигерская» до станции «Физтех» уже осенью. Участок длиной 5,8 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В его составе будут открыты три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».