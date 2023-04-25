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СМИ: Минцифры обяжет продавцов устанавливать на компьютеры российские операционные системы

Никита Худяков
Общество
СМИ: Минцифры обяжет продавцов устанавливать на компьютеры российские операционные системы
Фото: Pixabay

Правительство планирует обязать продавцов компьютеров предустанавливать на них российские операционные системы (ОС). Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления Минцифры.

На текущий момент импортные компьютеры поставляются с зарубежными ОС, например, с Windows. Продавцы могут отказаться от установки российского аналога, сославшись на отсутствие полномочий. В таком случае по новым правилам они понесут ответственность за нарушение требований, а товар могут конфисковать.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов отметил, что данная мера позволит бороться с контрафактными поставками компьютеров с нелегальной Windows. По его словам, она не получает обновление безопасности, говорится в материале.

В России планируют выбрать три наиболее перспективные отечественные операционные системы (ОС) для оптимизации господдержки и для того, чтобы разработчикам было проще адаптировать программы под конкретную систему, которых в реестре отечественного ПО сейчас более 50. Эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о перспективах отечественных ОС и оценил их способность заменить зарубежные.

Цифровые технологии IT-индустрия Россия Минцифры Компьютеры
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