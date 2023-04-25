Подозреваемую в убийстве младенца в поезде на юго-востоке Москвы доставили в отдел СК

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, шоссе Фрезер Карта всех событий

Женщину, которую подозревают в убийстве своего новорожденного сына в поезде на юго-востоке столицы, доставили в подразделение Следственного комитета. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 25 апреля.

По ее словам, в ближайшее время начнется допрос девушки.

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Преступление, о котором идет речь, произошло в санитарном узле электропоезда в районе шоссе Фрезер. Утром 24 апреля в вагоне обнаружили тело младенца с множественными ножевыми ранениями.

По версии следствия, подозреваемая родила мальчика в туалете и сразу же убила его. По данному факту было возбуждено уголовное дело, ход и результаты расследования которого контролирует прокуратура.