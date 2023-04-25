Медведев допустил, что Маск мог бы стать президентом Америки

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Победить на выборах президента США мог бы человек с большим авторитетом — к примеру, предприниматель и владелец соцсети Twitter Илон Маск. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, сейчас многие считают Маска тем, кто сможет возглавить США.

— В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем у того же (экс-президента Дональда) Трампа и тем более (нынешнего лидера США Джо) Байдена, — сказал он в ходе просветительского марафона «Знание».

Политик назвал Маска «легендарным», передает РИА Новости.

Стало известно, что племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди — младший объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.

Кроме того, бывший президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на пост американского лидера и участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации деловой документации.

Также действующий президент США Джо Байден заявил о планах баллотироваться на второй срок. В то же время он уточнил, что пока не готов официально объявить о своем решении.