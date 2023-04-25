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Количество нарушений ПДД у аэропорта Внуково снизилось в два раза с начала года

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Количество нарушений ПДД у аэропорта Внуково снизилось в два раза с начала года
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, 1с19 Карта всех событий

В первом квартале этого года число нарушений ПДД у аэропорта Внуково снизилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Таких результатов помог достичь ежедневный усиленный контроль Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

На территории аэропорта за данный период было выявлено 2611 нарушений ПДД, при этом 10 автомобилей переместили на спецстоянку. Водители бросали машины прямо под запрещающими остановку и стоянку знаками. Неправильно припаркованные автомобили мешали другим водителям и провоцировали аварийные ситуации.

С начала марта в Москве арестовали четыре автомобиля за неуплату штрафов на сумму более миллиона рублей. Водители парковались на газонах и под запрещающими знаками. Таким образом, они накопили счетов суммарно более чем на миллион 200 тысяч рублей.

Помимо этого, пользователи приложения «Парковки России» пополнили парковочный счет без комиссии свыше 900 тысяч раз. Дополнительные расходы взяло на себя городское правительство. Более 23,7 тысячи граждан воспользовались смарт-услугами по автоматическому продлению парковочных разрешений для многодетных семей и резидентов за три месяца.

ПДД МАДИ Аэропорт Внуково Дороги
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