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Приметы и советы

Бывшая девушка Маска согласилась отдать свой голос искусственному интеллекту

Полина Пашкина
Общество
Бывшая девушка Маска согласилась отдать свой голос искусственному интеллекту
Фото: NASA/Bill Ingalls

Бывшая девушка американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска канадская певица Граймс, настоящее имя которой Клэр Буше, сообщила, что будет не против, если ее голос начнут использовать в создании песен при помощи искусственного интеллекта.

Девушка заявила, что артисты могут применять ее вокальные данные, не опасаясь штрафов и иных санкций.

— Я поделю пополам гонорар от любой успешной песни, созданной при помощи ИИ с использованием моего голоса. Так же, как я сделала бы при коллаборации с любым артистом. У меня нет лейбла и никакой юридической привязки, — сообщила певица в блоге в социальных сетях.

Граймс отметила, что она может воспользоваться положением о нарушении авторских прав для удаления контента, если артисты будут создавать «токсичные» песни.

Илон Маск рассказал, что собирается разработать собственную, «честную» версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая будет называться TruthGPT.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Маск мог бы победить на выборах президента США.

Илон Маск Творчество Искусственный интеллект
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