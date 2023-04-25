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Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил проводить уроки в школах на открытом воздухе

Араз Салехов
Общество
Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил проводить уроки в школах на открытом воздухе
Фото: Пресс-служба Госдумы

В России необходимо раз в неделю проводить школьные уроки на свежем воздухе. С таким предложением к главе Минпросвещения Сергею Кравцову обратился вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

— Общая продолжительность пребывания на открытом воздухе, включая дорогу в школу и обратно, а также подвижные игры и спортивные развлечения на воздухе, по мнению многих экспертов, да и родителей, должны составлять не менее 40 минут для школьников. В связи с этим прошу рассмотреть инициативу о возможности обязать школы проводить хотя бы один урок в неделю на свежем воздухе, когда там теплая погода, — сказал он.

По мнению Чернышова, такая инициатива даст детям возможность улучшить концентрацию внимания, а также способствуют хорошему сну, сообщает РИА Новости.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов оценил, может ли школьное образование вернуться к десятилетней системе. По мнению политика, приводить систему образования к десяти годам обучения не стоит, современная одиннадцатилетняя система гораздо лучше.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал условия, при которых нужно вводить дистанционное образование в школе. По его словам, дистанционный формат обучения целесообразно вводить в случае сильных морозов, распространения вирусных заболеваний или для обеспечения мер безопасности.

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