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Ночной режим и фильтрация: названы семь главных функций хорошего кондиционера

Рафаэль Залян
Лейла Алиева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Ночной режим и фильтрация: названы семь главных функций хорошего кондиционера
Фото: shutterstock

Одной из главных функций хорошего кондиционера является фильтрация воздуха. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт в области бытовой техники Валерий Метко.

Среди других важных свойств специалист выделил охлаждение, обогрев, осушение, вентиляцию, наличие ночного режима и увлажнение воздуха. При этом бесполезными функциями хорошего устройства являются «теплый старт», приток свежего воздуха, тонкая очистка и ионизация воздуха.

Также Метко объяснил «ВМ», как подобрать модель кондиционера под размер квартиры и какое устройство лучше — инверторное или неинверторное.

За последние полтора года цены на кондиционеры в Москве выросли в два раза, а совсем скоро они вырастут еще сильнее, когда наступят теплые дни. Так, цены на китайские кондиционеры в столице уже не опускаются ниже отметки в 20 тысяч рублей, а средняя стоимость на рынке достигает 36 тысяч рублей. Подробнее о ценах на кондиционеры в столичном регионе и о том, как выгоднее его приобрести, — в материале «Вечерней Москвы».

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