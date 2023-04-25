Александр Козлов: Сервис «Вывоз ненужных вещей» делает жизнь москвичей более удобной

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичи смогут удобно утилизировать старые технику и мебель благодаря сервису «Вывоз ненужных вещей». Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— Такие сервисы, как «Вывоз ненужных вещей» — это уже новое поколение услуг в городском хозяйстве, и результаты работы этого сервиса показывают, что они хорошо восприняты жителями, — сказал он.

Парламентарий напомнил, что вышеназванный сервис дает горожанам возможность сдавать крупногабаритные отходы, не выходя из дома. Оставить заявку на вывоз старых плит, холодильников и чугунных ванн можно онлайн, сообщает агентство городских новостей «Москва».

23 апреля мэр города Сергей Собянин сообщил, что с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» утилизировали свыше одной тысячи тонн крупногабаритных предметов. По его словам, специалисты вывозят большинство предметов бесплатно.

Портал mos.ru назвал пять сервисов для комфортной жизни. В частности, на портале можно арендовать помещение в музее, библиотеке или Доме культуры, чтобы провести концерт, мастер-класс, выставку или концерт. Также городские сервисы помогут москвичам подобрать для детей подходящий вид спорта.