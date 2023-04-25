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Приметы и советы

Газовщики избили молодого человека на востоке Москвы из-за отказа платить за вызов

Степан Жирнов
Происшествия
Газовщики избили молодого человека на востоке Москвы из-за отказа платить за вызов
Фото: moscow-live
Москва, Бойцовая улица Карта всех событий

На востоке столицы молодой человек попал в реанимацию после драки с вызванными газовщиками. Об этом стало известно во вторник, 25 апреля.

Инцидент произошел на Бойцовой улице в районе Богородское. 43-летняя москвичка вызвала мастеров для ремонта газовой колонки по телефону, который она нашла на визитке, брошенной в почтовый ящик.

В квартиру прибыли два молодых человека. Они увидели в ванной под колонкой пепел и сообщили, что оборудование ремонту не подлежит, так как у него сгорел теплообменник. За эту информацию они запросили три тысячи рублей. Женщина за беглый осмотр платить отказалась и потребовала, чтобы мастера хотя бы открыли короб и назвали точную причину поломки.

На шум перепалки пришел 23-летний сын хозяйки, который недавно пережил трепанацию черепа и в скором времени ожидал установку пластины. Злоумышленники начали ругаться с молодым человеком, ссора переросла в драку. Газовщики набросились на парня с кулаками и начали бить его по голове. Когда женщина открыла входную дверь в квартиру и начала звать на помощь, преступники скрылись.

Пострадавшего госпитализировали. Как сообщил «МК», мастеров ищет полиция.

Другой инцидент произошел в квартире в центре столицы. Сантехник избил пенсионерку за то, что она отказалась платить за замену крана.

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