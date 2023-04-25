«1 апреля было 24 дня назад»: пользователи Сети отреагировали на участие Байдена в выборах

Фото: Whitehouse

Пользователи Twitter во вторник, 25 апреля, раскритиковали президента США Джо Байдена за его официальное заявление об участии в выборах главы государства в 2024 году.

Пользователи Сети не поддержали решение американского лидера и посчитали его слова шуткой. Кроме того, часть людей считают Байдена худшим президентом в истории США.

«1 апреля было 24 дня назад!»; «Это, должно быть, шутка. Нет ни единого шанса, что в 2024-м ты будешь в Белом доме»; «Прекрасно, умалишенные будут голосовать за умалишенного», — написали пользователи под записью Байдена в Twitter.

25 апреля Байден официально объявил, что намерен баллотироваться на следующих выборах президента США в 2024 году. Кроме того, нынешний вице-президент США Камала Харрис в свою очередь заявила, что будет выдвигаться в качестве вице-президента в паре с Байденом.

Согласно проведенным опросам, только треть американцев считает, что Байден достоин переизбрания на выборах в следующем году, остальные предпочли бы видеть на посту кого-то другого.

Байден намерен использовать TikTok в рамках своей предвыборной кампании. Отмечается, что продвижение кандидатуры политика в соцсетях нацелено на поиск поддержки у молодых избирателей. Для этого планируется использовать сотни лидеров мнений, которые будут рекламировать достижения действующего главы государства.