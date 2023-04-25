Названы знаменитости, которые вернулись на заработки в Россию после начала СВО

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С момента начала специальной военной операции ряд российских артистов покинул страну. Однако сейчас наблюдается возвращение многих из них. Издание «Телепрограмма» во вторник, 25 апреля, представило список звезд, которые снова оказались в России.

Так, на днях на pre-party премии Ru.TV был замечен Александр Ревва. В прошлом году он некорректно высказался о России, а затем переехал в Испанию, согласно сведениям СМИ. Теперь артист снова в России: на вечеринке перед премией он исполнил три своих песни.

На этом же мероприятии должна была появиться певица Ани Лорак. Однако зрители ее так и не увидели. Певицу обвиняли в сборе средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), в связи с этим ряд ее концертов был отменен, передает «Телепрограмма».

В Россию также вернулся комик Александр Гудков. Его заметили в видеоролике в социальных сетях юмористки Екатерины Варнавы. По сообщениям СМИ, Гудков также недавно посетил 11-летие программы «Вечерний Ургант».

Актера Данилу Козловского также включили в список вернувшихся в Россию. Вместе с артисткой Оксаной Акиньшиной он прибыл из США. В стране проживают бывшая возлюбленная актера Ольга Зуева и их общая дочь Ода-Валентина.

Кроме того, издание напомнило об эмиграции историка моды Александра Васильева. Правда, он отмечает, что такие разговоры о его персоне веселят его. Выяснилось, что у Васильева еще с 1982 года имеется гражданство Франции.

В России продолжают отменять концерты артистов, которые выражают поддержку киевскому режиму. Меры коснулись исполнителя Jah Khalib, Ани Лорак и других.