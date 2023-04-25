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Приметы и советы

В Бразилии предложили сделать имя Пеле синонимом слова «превосходный»

Никита Худяков
В мире
В Бразилии предложили сделать имя Пеле синонимом слова «превосходный»
Фото: shutterstock

В Бразилии предложили включить имя покойного футболиста Пеле в словарь португальского языка. Об этом сообщает EFE.

Имя футболиста хотят сделать синонимом слов «непревзойденный», «уникальный», «великий» и «превосходный». Данную идею предложил Фонд Пеле, организовав для этого кампанию по увековечиванию бразильца в словаре.

— Весь мир знает и почитает величайшего бразильца всех времен. Теперь пришло время почтить Пеле, увековечив короля словом из словаря, — говорится в сообщении.

Легендарный бразильский футболист ушел из жизни 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Как уточняется, причиной смерти Пеле стал множественный отказ внутренних органов.

Дочь Пеле Келли Насименту выложила в одной из социальных сетей прощальный пост в связи со смертью отца.

«Вечерняя Москва» вспоминала самые яркие моменты в биографии великого и легендарного спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора наибольшего количества забитых мячей в истории футбола.

Согласно проведенному среди спортивных чиновников, тренеров и журналистов опросу, Пеле занял первое место в списке лучших игроков XX века. Журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей минувшего века.

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