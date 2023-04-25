Замминистра культуры РФ Алла Манилова покинула пост и возглавила Русский музей

Фото: РИА Новости

Статс-секретарь — замминистра культуры России Алла Манилова покинула занимаемый пост по своей просьбе. Теперь она будет возглавлять Государственный Русский музей. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель Министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея, — говорится в сообщении.

20 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Экс-глава российского региона заявил, что ему поступило предложение продолжить работу на федеральном уровне.

Позже Владимир Путин предложил возглавить Красноярский край Михаилу Котюкову. Он поблагодарил главу государства за оказанное ему доверие, а также за активную поддержку, которую президент оказывает региону.

Кроме того, российский лидер ранее принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Виталий Хоценко.