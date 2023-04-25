Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт вечером 25 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вечером в центре Москвы ожидается затруднение движения до восьми баллов, горожанам рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Отмечается, что сейчас в городе движение затруднено на шесть баллов. Сложности испытывают автомобилисты на Садовом кольце (в районе улицы Валовая), Москворецкой набережной и ТТК в районе улицы Сущевский Вал.

Вечером ожидаются затруднения на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре города. Кроме того, с 21:00 вступят в силу ограничения движения на ряде улиц.

— Будьте внимательны, стройте маршрут заранее, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

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