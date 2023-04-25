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Приметы и советы

Медики госпитализировали ребенка, которого сбила машина на Алтайской улице в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Медики госпитализировали ребенка, которого сбила машина на Алтайской улице в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Алтайская улица Карта всех событий

11-летнего мальчика, которого сбил 54-летний водитель автомобиля Kia на Алтайской улице, госпитализировали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 25 апреля.

Также Нефедова отметила, что прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль выяснение всех обстоятельств аварии.

ДТП, о котором идет речь, произошло на Алтайской улице в районе дома № 26. Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, не сбавляя скорости. Водитель автомобиля не успел среагировать на появление школьника и сбил его. Инцидент попал на видео.

Автомобили Восточный административный округ (ВАО) Самокаты Район Гольяново Москва
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